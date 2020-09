Vanmiddag op de fiets door 01-zuid met mini-schizo.

Op weg naar huis was ik er wel een beetje klaar mee, van minstens een kwart kan je alleen maar concluderen dat ze zich in het criminele circuit begeven.

Wat mij betreft moet het weer simpel.

Drugscriminelen voor lange periode in de cel, geen kans op vrijlating, liefst separeercel, onder strenge controle a la Rusland.

Alle middelen, zowel bij zich als in hun huis/huizen: verbeurd verklaren en eventueel vernietigen.

Buitenlander? Geen bal mee te maken, je bent crimineel, dat overstijgt zaken als tweede paspoort, of andere nonsense excuses, 'rechten' (anders dan basale mensen rechten, maar dan nog) gelden gewoon niet meer en met je cultuur, religie of gevoelens kan je lekker de boom in. Je bent een crimineel, je vergiftigd deze samenleving, je bent een crimineel.

En het hele proces digitaal. De computer bepaalt. Verdediging ook digitaal. Direct de bak in, uit de samenleving verwijderen. Liefst minimaal 5 jaar, voorkeur naar 15 jaar.

Voor jongeren (tot 16 jaar) die met drugs gepakt worden, een apart heropvoedingskamp opzetten. Die worden, voor zolang het duurt, uit de ouderlijke macht gehaald, gaan niet langer naar een onzin-clubje als bureau Halt of zo, maar hup, op de waddeneilanden keihard buffelen. Ook vette waarschuwing in hun dossier: géén tweede kans en als je na je 18-de wordt gepakt, extra straf.

Zo klaar mee.