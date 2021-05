Dikke tegenvaller voor het Openbaar Ministerie deze ochtend. Het grote Marengo-proces tegen Ridouan Taghi en zijn boefjes leunt grotendeels op de verklaringen van kroongetuige Nabil B. en vandaag besloot die zijn ontslagbrief in te dienen. De angstterreur van Taghi die al resulteerde in de liquidaties van Nabils broer en Nabils advocaat werpt zijn vruchten af, omdat het OM de topcrimineel een helpende hand biedt. Justitie faalt dusdanig hard en vaak bij de beveiliging van Nabil en zijn familie dat de broodnodige kroongetuige nu zijn overeenkomst met het Openbaar Ministerie opschort. En hoewel het OM met een geruststellende glimlach stelt dat de zitting vandaag door kan gaan, omdat de Nabils uitspraken geen grote rol spelen in dit specifieke onderdeel van de zaak, valt niet te ontkennen dat dit een enorme mokerslag is voor de aanklagers. Nu is de overeenkomst waarschijnlijk wel te repareren, maar dan moet het OM ophouden met cynisch en geërgerd zijn, stoppen met per ongeluk foto's verspreiden, zich eindelijk eens aan de afspraken gaan houden en serieus werk maken van de beveiliging van Nabils familie. En het liefst voordat er nog meer slachtoffers vallen.