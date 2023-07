Zelfs als je op alle punten overtuigend wordt vrijgesproken is het Openbaar Ministerie (OM) in sommige gevallen nog niet klaar met je. Dat ligt overduidelijk anders wanneer het rapaille van Extinction Rebellion en Greenpeace betreft. Van de honderden """demonstranten""" die op zaterdag 5 november de nationale luchthaven bestormden gaat het merendeel, ondanks een heterdaadje, vrijuit. We lopen even met u de cijfers door zoals verstrekt door de landelijk luchtvaartofficier van justitie. Er zijn 'ongeveer' 400 verdachten aangehouden, het merendeel van hen heeft zich niet willen identificeren en iedereen mocht sowieso naar huis. Uiteindelijk zijn 183 personen geïdentificeerd als betrokken bij 'het wederrechtelijk binnendringen van het luchtvaartterrein'. Het OM heeft nu besloten 5 (schrijve VIJF) van hen strafrechtelijk te vervolgen voor 'het wederrechtelijk binnendringen van het luchtvaartterrein op Schiphol'. Zij hadden zich vastgeketend aan het landingsgestel van vliegtuigen: "Dat heeft tot aanzienlijke schade geleid. Daar tilt het OM zwaar aan." De zaak tegen 2 andere verdachten die met een geprepareerde (!) vrachtauto het schorriemorrie hielp bij het klimmen over de hekken wordt geseponeerd 'omdat niet duidelijk is geworden dat zij (ook) bewust hulp hebben gegeven aan de personen die zich hebben vastgeketend aan vliegtuigen'. Houden we dus 176 ecoterroristen over die al lopend en fietsend over het Schipholterrein er voor zorgden dat een medische vlucht en een politiehelikopter moesten uitwijken naar een ander vliegveld en een andere politiehelikopter niet kon vertrekken. Wat is het OM met hen van plan?

UPDATE: KMar-vakbond reageert: "Tot zover steun van het OM. Welk signaal geeft dit af aan burgers? Overtreed de wet maar?"

Volgens het OM hebben de activisten doelbewust de aanwijzingen van de burgemeester van de gemeente Haarlemmermeer ten aanzien van de demonstratie genegeerd. "Die aanwijzingen waren afgegeven vanwege het verhoogd risico dat ontstaat bij binnendringen van het beveiligd deel van Schiphol en bij blokkeren van het luchthaventerrein." Maar: "De overige 176 personen die zijn geïdentificeerd ontvangen van het OM een waarschuwingsbrief, waarin wordt gemeld dat het OM niet tot strafvervolging overgaat, ondanks dat hun gedrag strafbaar is. Zij hebben op het terrein gewandeld en gefietst, maar geen andere handelingen verricht. Het OM kan zich voorstellen dat deze personen, ondanks de waarschuwing van de burgemeester, zich de risico’s mogelijk niet volledig hebben gerealiseerd."

De vorige keer dat het OM zo'n grap uithaalde, konden de politiebonden er niet om lachen.

Al dat werk voor niets