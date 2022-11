Minder vluchten kan de luchtkwaliteit in Nederland wellicht verbeteren maar de vraag is hoeveel een vermindering van het aantal vluchten in Nederland kan betekenen voor klimaatverandering. De Chinese overheid heeft aangekondigd dat het aantal civiele luchthavens in China de komende 15 jaar zal toenemen van 241 tot 400. Er komen dus bijna 160 nieuwe Chinese luchthavens bij, oftewel zo'n 10 per jaar.

Ook in bijvoorbeeld Afrika groeit de luchtvaart rap, met name omdat steeds meer binnen en tussen Afrikaanse staten zelf gevlogen wordt (opkomst meer regionaal gerichte economie). JKIA in Kenia - de grootste luchthaven van Oost-Afrika, investeert zo ruim een half miljard in een nieuwe terminal en zelfs in het arme Ethiopie werken ze aan 3 nieuwe kleine luchthavens.