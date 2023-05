Hulde aan Zeeman73, hieronder: eindelijk eens iemand die de overduidelijke waarheid zegt: het gaat helemaal mis in vele delen van de wereld, doordat de gemiddelde temperatuur (over een lange tijd gemeten) een heel, heel klein beetje is omhoog gegaan. We weten waarom die temperatuur wat omhoog is gegaan, en we zullen er echt met z'n allen iets aan moeten doen.

XR zijn slechts jonge mensen die zeer bezorgd zijn over hun toekomst, endat uiten ze op een heel zachtaardige manier; ze bezetten een stukje snelweg. En waar half Nederland zowat dagelijks in de file staat zeuren ze hier over wat verkeershinder als gevolg van XR. Ga je schamen!!

Ga eens voor de spiegel staan, en vraag u zelf: ik zeur hier al jarenlang op GS over die klote Rutte, die veramledijde Kaang, dat arrogante GL, en wat heb ik eigenlijk nog meer gedaan om die zwijnen weg te jagen: NIETS Dat XR doet tenminste wat, en ik voorspel u: het domme negeren van deze jongeren gaat tot veel geweldadiger acties leiden!