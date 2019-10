Als we allemaal een Gretaatje als buurmeisje krijgen, leren we vanzelf dat het klimaat ontzettend belangrijk en sympathiek is. En die wat manisch uit zijn ogen gapende jongen was wel om half vier al opgestaan voor het klimaat, dus hoe durft Erben Wennemars zich af te vragen wat je eigenlijk bereikt met het blokkeren van een binnenstad! Dat was samengevat de enigszins hysterische boodschap van de antikapitalistische klimaatkrakers met hun sub rosa socialistische agenda en hun crazy eyes. De halve Amsterdamse politiemacht - die de advocatenmoordenaars van de Mocromaffia aan het uitroken zou moeten zijn - stond de hele dag rond het clubje okselhaarmeisjes en knotjesknapen te koekeloeren zonder in te grijpen, omdat GroenLinks in 020 niet in staat is om deugdelijk stadsbestuur boven ideologisch activisme te stellen in hun prioriteitenlijstje. Pas ná de avondspits werd het laatste plukje blokkeerviezerds van het asfalt gebikt, zodat ze nog op tijd naast Dominee Rutger Deugman in DWDD konden aanschuiven, want dat was de tactiek. (Bregman werd ingeleid met het noemen van zijn laatste bijbel, die verder zonder andere functie dan als gratis reclame de hele tijd in beeld lag op de VARA-tafel.) Het einde der tijden klinkt als een aantrekkelijker idee dan een wereld gevuld met deze klimaatkoekerds. Als types als Uitroei-Woordvoerder Chaja Merk gewoon eens stoppen met de wereld rondvliegen, is dat CO2-probleem zo opgelost. En hebben wij meer beenruimte.

Fanatici zijn het.

Dochter Emma van Vaste Gast Leo was er ook bij!