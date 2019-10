Een drukke verkeersader in het hart van de hoofdstad wordt al sinds vanmorgen vroeg geblokkeerd door vals zingende klimaatkraaien, die van zins zijn een CO2-herhaling van Occupy (Co2uppy?) in te richten voor het Rijksmuseum. Mocht niet van Femmie, maar echt ingrijpen doet ze ook niet. De gemeente 020 heeft een waterkanon beschikbaar voor dit soort krakersachtige werklozen, maar dat wordt niet ingezet. In plaats daarvan worden de beroepsboeroepers één voor één uit de actie-avocado gelepeld door de gendarmerie. Een soort langzaamaanactie van de politie, voor een betere CO2. Generatie Thunberg heeft nou eenmaal de morele steun van het GroenLinkse stadsbestuur, die het ongewassen opstoppinkje een "indrukwekkend protest" noemen - lol. En op deze manier kunnen de camera's van de al sinds heel vroeg aanwezige Staatsomroep lekker lang blijven filmen (op Koningsdag kregen ze ook al de NOS-camera's op afspraak op zich gericht, dus die zitten ook vuistdiep in), om de indruk te wekken dat het handjevol klimaatpanikerende apocalypsdenkers met heel veel zijn. (De rest van de pers moet in een apart vak.) Zo werkt dat in een propaganda-oorlog voor sub rosa socialisme. Livetweets bij TeleMike, live video na de lees verder.





Livestream AT5