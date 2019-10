Dit advies geldt natuurlijk te allen tijde maar zeker op deze maandagmorgen: MIJD AMSTERDAM. Blokkeerviezerds van de uitstervingsbeweging zijn op de Stadhouderskade gaan zitten maar dat mocht helemaal niet van Femke. Haar overwicht is echter niet zo groot op klierende pubers, dus de veldwachter moet vroeg uit z'n warme nest vanmorgen om in te grijpen bij de schreeuwende gekkies die de Amsterdamse uitslapers uit hun bed aan het kraaien zijn. "Wat doe wie want? Climate justice. Wen doe wie want it? Now", oftewel de spreekkorencomponist heeft duidelijk nog geen koffie gehad. De politievoorlichter is wel uitgeslapen want die is formeler dan een dominee op zondagmorgen: "Op dit moment wordt de Stadhouderskade door honderden demonstranten geblokkeerd. Volgens de voorwaarden die door de driehoek zijn gesteld is blokkeren niet toegestaan. Er is door de driehoek al een alternatieve locatie aangegeven. De politie treedt gefaseerd op. Het optreden is primair gericht op de-escalatie en het duurzaam beëindigen van de blokkade en de veilige doorstroming van het verkeer. Her en der worden er demonstranten aangehouden. Ook heeft de politie materialen om de demonstratie te faciliteren in beslag genomen." En die aangroeiende forensenfile (oranje/rood) voor het Rijksmuseum ondertussen maar stationair afwachten in dat stinkende stadshart. Dat wordt DNA-afname CO2-toename!