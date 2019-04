U lijkt het punt een beetje te missen denk ik. Koningsdag is nu bij uitstek zo'n dag waarop demonstraties e.d. worden afgehouden, zeker als de Koninklijke familie in de buurt is. In dit geval is daar echter geen sprake van geweest. Men mocht nota bene nog demonstreren/hun actie houden in het centrum ook (wat normaal gesproken al op bezwaren zou stuiten, want ja veel mensen op de been, risico's, niet genoeg politiecapaciteit etc.) Waarom? Vanwege het onderwerp: als het over zoiets als het klimaat of een ander onderwerp wat in het straatje past gaat dan krijgt men ruim baan. Dat zal voor sommigen een schop tegen het zere been zijn.

En "alt-right" heeft volgens u het klimaat tot een politieke discussie gemaakt zegt u? Wie zijn deze "alt-righters" dan waarover u spreekt? Het zijn bij mijn weten toch echt de partijen ter linkerzijde van het spectrum die het fenomeen klimaatverandering op de politieke agenda hebben gezet en nu allerhande maatregelen eisen en erdoor wensen te drukken, ook al gaat dit ten koste van de bevolking (die de kosten hiervan moeten dragen). Bezwaren tegen deze maatregelen, ongeacht hun aard (je kunt bijvoorbeeld prima, zoals ik, in klimaatverandering geloven, maar toch vraagtekens zetten bij de kosten van de plannen en hun effectiviteit), kunnen hoe dan ook op afkeuringen en verwensingen rekenen: wie niet voor is, is tegen en is daarmee zonder meer al des duivels. De acties van deze demonstranten versterken dat idee eigenlijk alleen maar: wie niet meedoet, is een "massamoordenaar" (want ja, je doet niets aan klimaatverandering, wat gelijkstaat aan massamoord).

Ik denk dat er genoeg mensen zullen zijn die niet zozeer tegen de boodschap zijn (dat klimaatverandering slecht is of althans bestaat), maar meer tegen de manier waarop men klimaatverandering wenst aan te pakken (klimaatakkoord etc.) en de wijze waarop nu de discussie daarover wordt gevoerd. Bij de andere onderwerpen die u aanhaalt, zoals armoede onder kinderen, speelt deze problematiek niet of in veel mindere mate. Dat maakt het toch wel een appels met perenvergelijking.