Schakelen we nu rechtstreeks over naar de A12 in Den Haag. De straatprijs van de Postcodeloterij is opnieuw op de Utrechtsebaan gevallen, en dat heeft wederom een aanzuigende werking op allerlei vijfvoortwaalf-roepende meeliftertjes opgeleverd. Demonstratie heeft geen vergunning, hetwelk betekent dat demo illegaal is, en dat er snoeihard zal worden opgetreden. Denk trouwens bij snoeihard aan een waterwerper met standje vernevelen, wapenstokken van gummi-schuim, en "foei"-roepende politie-agenten. Romeo's hebben sowieso het weekend vrij, want de halve Volkskrant zit er ook. Want het is immers geen demonstratie. Maar een deugmonstratie. Voor de vorm zijn er wat schermen langs de A12 geplaatst, van plastic uiteraard, want olie is zo gek nog niet. Handige routewijzer om de Hofstad in en uit te komen bij OmroepWest. Livestreams, updates & aanvullingen volgen. Plezier!

Update: Haagse Courant is ter plekke

PVV ook ter plekke

Er zijn grenzen, nu wel

Herkent u zichzelf op deze beelden? Dan mag u een factuur sturen.

Doe maar 2500 euro, wegens geen toestemming en portretrecht enzo