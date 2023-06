Leuk nieuws voor iedereen die nog een afspraak had staan om binnenkort gezellig te gaan paintballen met Inez Weski. 's Lands bekendste verdachte met een rechtendiploma is weer vrij. Volgens de rechter is er geen grond (=reden, we hebben gewoon gevangenissen met grond in Nederland, red.) meer om haar vast te houden. Ze is gestopt met Ridouan Taghi (heeft al een nieuwe advocaat) verdedigen, dus nu kan ze zich mooi op haar eigen zaak richten. Waar die zaak precies over gaat is trouwens nog steeds niet duidelijk.

OOK VRIJ: Verpleger Theodoor V., die wordt verdacht van twintig moorden tijdens de coronpandemie, de verdenking is volgens de rechtbank niet sterk genoeg