Moorden op advocaten, journalisten, (familie van) getuigen; vergismoorden en advocaten die worden gedwongen tot criminele praktijken. Iran dat Taghi inhuurt voor een moord terwijl justitie van niks weet.

Het gedoe rond Taghi doet me steeds meer denken aan de macht van Pablo Escobar in Colombia, pakweg 30 jaar geleden. Een klootzak die niet alleen tienduizenden doden op zijn geweten heeft, maar Colombia letterlijk onbestuurbaar maakte. Niemand was veilig; agenten, militairen, advocaten, rechters, (mogelijke) getuigen, journalisten, politici, vrienden, ex-vriendinnen, hoertjes, junkies; wie maar in de weg zou *kunnen* lopen werd omgelegd. En anders de familie, zonder pardon.

Willekeurige burgers in de stad Cali werden vermoord vanwege een ruzie met het Cali-drugskartel; een passagiersvliegtuig werd opgeblazen vanwege een politicus die er niet in zat.

Het leidde uiteindelijk tot een totaal corrupte samenleving waar niemand zijn leven zeker was. Waar politie en justitie ook gewelddadige criminelen die niet bij Escobar hoorden, liever lieten lopen. Puur uit doodsangst; want stel dat hij Pablo tòch ergens van zou kennen. Of een buurman van een neef van Pablo.

Als we dit laten gebeuren zijn we als land echt naar de klote. Het is al best een probleem dat de Mexicaanse drugskartels NL inmiddels ook ontdekt hebben. Ter illustratie; in Mexico worden jaarlijks zo'n 30.000 mensen vermoord, en ongeveer net zo veel mensen "verdwijnen". Uit angst voor corrupte agenten met (al dan niet afgedwongen) maffiaconnecties durven mensen ook geen aangifte te doen van andere misdrijven; laat staan te getuigen.

We moeten dit echt niet willen. Graag zware straffen opleggen, minimaal levenslang. En bij ontsnapping naar een ver land mag daar best een moordcommando op gezet worden.