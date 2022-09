We weten niet meer WIE we moeten geloven, maar we geloven Inez Weski zéker niet op haar mooie blauwe ogen. Youssef Taghi, advocaat en tevens neef van Ridouan Taghi (bekend van: Briefje van Ridoujan), vertrouwen we ook niet, maar interessant is het wel als hij (bij monde van zijn advocaat) zegt dat niet alleen hij, maar ook Inez Weski berichten van Ridouan heeft meegesmokkeld tot buiten de poorten van de streng beveiligde EBI. Dat zou gebeurd zijn met 'een pen', een usb-stick. "De naam van Weski valt meermalen in berichten die de familieleden elkaar sturen." De uitspraken over advocaat Inez Weski worden gedaan door advocaat André Seebregts, die weer de advocaat is van advocaat Youssef Taghi, die werd opgepakt omdat hij niet als advocaat van Ridouan Taghi maar als neef van Ridouan Taghi berichten van Ridouan Taghi naar buiten smokkelde. Volgt u het nog? MOOI! Volgens advocaat Seebregts werd advocaat Weski stevig onder druk gezet door Ridouan - en we weten allemaal hoe het Derk Wiersum is vergaan. Als Ridouan iets vraagt, dan doe je het maar gewoon. Via de 'tweede communicatielijn' heeft Ridouan mogelijk ook gecommuniceerd met de Italiaanse maffiabaas en Camorra-kopstuk Raffaele Imperiale. Mogelijk dus dankzij Weski. Heeeeeelemaal top, Inez!

UPDATE - Weski is 'furieus' en noemt de uitspraken van Seebregts 'onjuist, onterecht suggestief en zeer laakbaar'. "De uitspraak van Seebregts verbaast mij. Ik zou mij niet tegenover een advocaat moeten hoeven te verdedigen."

