Dingen die je heel erg niet verwacht, maar toch ook vooral juist weer heel erg wel. De politie heeft Youssef Taghi, bekend van de website taghi.nl en tevens ook de volle neef van Ridouan Taghi en kennelijk ook nog een beetje diens advocaat, vandaag opgepakt in de Extra Beveiligde Instelling in Vught. Volgens het OM werd Taghi (Youssef) ingeschakeld om te helpen bij het voorbereiden van een gewelddadige ontsnapping van Taghi (Ridouan). "Daarnaast zijn er aanwijzingen dat de advocaat op zoek was naar adresgegevens van gevangenispersoneel, mogelijk om bewaarders om te kopen of af te persen. Ook vermoedt het OM dat de raadsman, die vanwege zijn positie als advocaat vrije toegang had tot Taghi in de EBI, hielp met het voorzetten van drugshandel vanuit de EBI." Gisteren werd bekend dat er ook een andere neef (bijnaam: 'Bolle') van Taghi is opgepakt in Marokko. Minister Dekker van Rechtsbescherming begrijpt de verbazing dat de volle neef van 's lands grootste crimineel maandenlang ongestoorde de gevangenis in en uit kon lopen. NOU ZEG DAT WEL SANDER. Hier heb je nog een paar verdachten.