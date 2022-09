Typisch, Taghi vlucht naar Dubai, stuurt in het Arabisch geschreven teksten de deur uit waarvan Justitie vermoedt dat er opdrachten in verwerkt zijn. Mohammed B. is een volksgenoot en oerconservatief Islamist, waarvan de drager van de boodschap het Arabisch is. Dan komt de staat der Nederlanden erachter dat premier Rutte en prinses Amalia gevaar lopen slachtoffer van een criminele actie te worden. De AIVD probeert dat eerst zelf op te lossen, maar als de dreiging te ernstig wordt, wordt met een perscampagne de landsbevolking tot gelegenheids AIVD-klikbeet gemaakt. Taghi ziet zijn plannen geblokkeerd en kopiëert het beproefde middel van de staat der Nederlanden om de publieke opinie te manipuleren tijdens rechtstrajecten. Gecorrigeerd worden ze namelijk toch niet voor de rechter, zelfs in de rechtszaal kunnen aanklagers ongehinderd gaslighten. Ẃant de verdachte liegt toch ook?" Dus Taghi verzint een tegenactie rond het Amalia/Ruttenieuws. Gelet op de invloed van woke-ism in het Nederlands bestuur is de keuze voor het tegenframe makkelijk: de Islam inzetten. Natuurlijk neem je geen gematigde islam, maar geheel in lijn met je metier kies je de militante tak en zoek je contact met de bekendste ISIS-prediker met slapende aanhang. Die biedt je jouw soldaten aan voor nieuwe zendingsaktiviteiten in het rijk van de kafirs en je meld en passasnt ook nog even den nieuw communicatiekanaal aan, de televee. Je laat vervolgens je PR-agent, met een zwak voor ijdelheid (op zich hardstikke haram, maar ja, kafir, dus dat geeft niet) je tegenframings berichten by proxy op het ANP Perssupportnet plempen. Kost bijna niks trouwens, en de dekking is internationaal gegarandeerd. Handig, voor als je nog eens wil verdwijnen in een Arabisch-islamitisch rijk. Je penvriend praat niet terug, althans niet via jouw PR-agent want heeft een eigen agent die niks ziet in meepubliceren aan jouw belangen. Wel moniliseer je via je penpall een potentieel dat in het verleden bijna aansprekende resultaten wist te behalen. Maar ok, daś geen garantie voor de toekomst maar niet geschoten is altijd mis.

Tip voor de Deken: trap, sorry, schrap Inez van het tableau of hoe heet dat, de straat op alwaar het OM zich dan kan ontfermen tegenpool van Hannie Schaft. Immers niemand in Nederland hoeft van de straat te leven, ook pr-agenten van Hannibal Lector volgelingen niet...