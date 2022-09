Net toen we dachten: goh het is lekker betrekkelijk rustig rond die mocromaffia, kunnen we ons richten op stikstof, asielzoekers, de gasrekening, Schiphol, enzovoorts... willen ze Amalia (die eigenlijk Catharina-Amalia Beatrix Carmen Victoria, Prinses van Oranje, Prinses der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau heet) de Freddy Heineken-behandeling geven. En Mark Rutte ook. Staat allemaal in een bommetje in De T. en John van den Heuvel zal het wel weten, want die is - hoewel 50% mocro - ook niet bepaald vriendjes met de mocromaffia. "Politie en Openbaar Ministerie maken zich grote zorgen over de veiligheidssituatie van prinses Amalia en minister-president Mark Rutte. (...) Beveiligingsmaatregelen zijn aanzienlijk opgeschroefd omdat rekening wordt gehouden met een poging tot ontvoering of het plegen van een aanslag." En dan nog iets: "Daarnaast is justitie bezorgd over innige contacten tussen Ridouan Taghi en Mohammed B., die een levenslange gevangenisstraf uitzit wegens de moord op cineast Theo van Gogh in 2004. De twee zaten bij elkaar gedetineerd in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught. (...) Omdat de contacten volgens justitie te innig waren, werd B. overgeplaatst. Sindsdien sturen de twee brieven met Koranverzen naar elkaar, waarin volgens justitie mogelijk gecodeerde boodschappen zijn verwerkt." Het is weer ontzettend gezellig wakker worden, zo in het weekend. Allah snackbar! (Dat betekent: broodje frikandel, gauw)