"Vroeger was niet alles beter."

Ongetwijfeld. Maar vroeger waren we er in sommige opzichten beter aan toe dan dan nu. Vroeger waren de verhoudingen tussen de behoudenden en degenen die verandering voorstonden beslist anders dan nu.

Vroeger had je een gevestigde orde die eigenlijk helemaal geen veranderingen voorstond, die het liefst wilde dat alles bleef zoals het was, en dat progressief denken hetzelfde was als het verschroeien van de aarde en het vernietigen van alles wat mooie en waardevol was.

En de progressieven van toen waren degenen die tornden aan de macht van die orde, die wilden ontwrichten, uit balans wilden brengen, via demonstratie of discussie. De zucht naar vrijheid was die naar "vrijheid van", was de drang naar het afgooien van ketenen, naar vrij kunnen bewegen, naar dansen en zingen.

In de tijd waarin van Gogh zich liet horen was de macht volop aan het verschuiven en begonnen diegenen die altijd op de barricade hadden gestaan en gestreden hadden tegen wat zij het patriarchaat noemden zich zélf in het pluche te nestelen en een nieuwe elite te vormen die alle trekjes van de oude heren en oude meesters overnamen. En zo kon het gebeuren dat de progressieven van weleer hun eigen ideologie als vervangend stelsel van normen en waarden aan ons op gingen leggen en behoudender bleken dan degenen die ze hadden overwonnen.

Dat is wat er nu gebeurt. Er is een zittende elite die met dwang en soms zelfs met geweld ons normen en waarden probeert op te leggen, dezelfde normen en waarden die destijds werden gehanteerd om de zittende macht te bestrijden, die destijds als revolutionair en vernieuwend werden gezien.

Van Gogh ageerde tegen die nieuwe elite.

Wie nu die strijd aan wil binden wordt door die elite als rechts en behoudend, of al snel als racist en fascist afgeschilderd. Het kan verkeren, zei Bredero.