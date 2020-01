De Mocro-Kingpin achter o.a. de moord op advocaat Derk Wiersum is weer helemaal thuis in Nederland. Z'n advocate Inez Weski is ook op de thee geweest, en bevestigt dat er aan z'n gezicht in ieder geval niets gesleuteld lijkt. Hij is nog altijd de oude. Tenminste, wordt iemand ooit nog wel de oude na zo'n CLANDESTIENE ONTVOERING uit een 5-sterrenhotel in Dubai naar een halve maan met 1 ster-hotel in het guurrechtse Nederland waar het bovendien ook nog eens winter is. Volgens Weski zal Taghi ook zelf de mic pakken tijdens de zittingen, dus reken maar dat hij er nu echt een keer wat van gaat zeggen allemaal. En dat malle bericht dat Taghi z'n misdaden toegegeven zou hebben tijdens zijn arrestatie, was natuurlijk gewoon een soort vertaalfoutje. Weski heeft het allemaal niet als zodanig meegekregen in ieder geval.