Nou, da's snel. Eerder werd nog gemeld dat uitlevering binnen "enkele weken" mogelijk was, maar heel misschien heeft Nederlands long dick of the law* eindelijk eens werk gemaakt van deze alles-ondermijner. Het OM meldt dat Ridouan Taghi "woensdag door de autoriteiten in Dubai het land uitgezet en afgelopen nacht overgebracht naar Nederland. Om veiligheidsredenen is hij met een gecharterd vliegtuig onder begeleiding van de Nederlandse politie overgevlogen naar Nederland." RTL weet de melden dat Taghi is overgebracht naar PI Vught, bekend van o.a. tv. En nu maar hopen dat fort Vught bestand is tegen de Mocromaffia-belegering waar de politie zo voor vreest. "Er wordt serieus rekening mee gehouden dat er een zwaar vuurgevecht kan uitbreken om hem te bevrijden, of juist te liquideren", aldus een goed ingevoerde politebron, aldus het AD.

UPDATE: WTF. Advocaat Inez Weski is boos op het OM omdat Taghi is 'ontvoerd'. Alsof haar cliënt zich niet jarenlang heeft onttrokken aan rechtsvervolging.