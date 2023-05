Ridouan Taghi krijgt sowieso levenslang, over een jaartje of 20 gaan we eens in de vergeetput kijken of hij recht heeft op voorlopige invrijheidsstelling. Net zoals met andere gestoorde psychopaten is het niet verantwoord om hem in de gen-pop los te laten. Breivik zit immers ook al jaren in een luxe privé cel met geen enkel menselijk contact buiten zijn advocaat. Zelfs de bewaarders praten niet met hem.