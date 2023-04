De meeste meningen gaan over of zij wel of niet schuldig is, wel of niet verkeerde dingen heeft gedaan.

Dat het rampzalig is voor onze rechtsstaat,

Dat zulke criminelen onze maatschappij moedwillig ontwrichten.

Hele legers jonge gassie criminaliseren.

Bedreigen, mishandelen, moorden.

Ook onschuldigen.

Datvevengoed Weski is bedreigd of gechanteerd, met dreiging maar familie oid, die scenario’s hoor je niets over.

Ze heeft vreemde make-up en geheel volgens middeleeuwse heksenvervolging-model moet ze branden, want ze is anders.

Was er maar iemand in zo’n bestel, een minister of Procureur-Grheraal die je écht kon vertrouwen.

Waarvan je wist dat hij/zij écht het goede voor ogen heeft.

Van Vertigo (Hans Jansen) tot Wilders, de Chipsol affaire (tot Hoge Raad corrupte Kalbfleisch en Westenberg) en de bonnetjes-affaire.

Het juridisch systeem, de rechtsstaat heeft rake klappen gehad.

Corruptie binnen politie is gestegen.

Dit is echt geen goed nieuws.