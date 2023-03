Korte samenvatting van het OVV-rapport: de politie en het OM maakten een puinzooi van de kroongetuigedeal van Nabil B. en nu zijn drie mensen dood. De partijen verantwoordelijk voor de bewaking en de partijen verantwoordelijk voor het onderzoek werkten langs elkaar heen, waardoor de beveiligers niet over alle relevante informatie beschikten. Daarnaast handelde het OM op basis van ongecontroleerde aannames die achteraf bijzonder naïef en idioot klinken, zoals 'advocaten zijn geen doelwit, omdat die vervangbaar zijn' en 'zolang de kroongetuigedeal niet bekend is, loopt de familie van de kroongetuige geen gevaar'. Die laatste was extra gênant gezien er gelijktijdig al signalen waren dat Taghi op de hoogte was van Nabils plannen. Verder verliep de communicatie tussen het OM en de familie van Nabil en het OM en Peter R. bijzonder moeizaam, was de beveiliging voor de broer van Nabil nog niet op orde toen de deal werd aangekondigd en was de organisatie van de beveiliging te versplinterd over verschillende arrondissementen. Het volledige en snoeiharde rapport vindt u hierrr en een korte samenvatting hierboven in handige animatievorm, maar mocht u daar geen tijd voor hebben, dan kunnen we het samenvatten in één woord: clusterfuck. Een clusterfuck van een beveiligingsdienst die niet was opgewassen tegen de omvang en bruutheid van deze tegenstander en een versplinterde opsporingsdienst die geen partij bleek voor een goed georganiseerde crimineel. Wat een puinzooi.

