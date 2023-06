Kijk we moeten weten welke politicus binnen het OM aan de touwtjes trekt.

Zoals eerder betoogd denk ik dat de burgemeester van Tilburg welke q.q. Lid is van de OM taskforce ondermijning van het openbaar bestuur zijn invloed heeft aangewend om de Mos te tappen, invallen te doen in zijn woning, het proces heeft getraineerd teneinde maximale politieke schade te bewerkstelligen

Middels een getuigenverhoor in dit hoger beroep kan de verdediging van de Mos Gerrit van de Burg, exPG van het OM eens gaan doorzagen over de rol van Noordanus binnen dit proces

De Burg moet als getuige antwoorden, kan zich niet beroepen

Het draait er m.i. allemaal om dat de Mos een prestige project van Noordanus wilde blokkeren, het cultuurgebonden Amare te Den Haag, althans dat is mij hypothese.

Kijk we kunnen niet hebben dat politici binnen het OM hun spelletjes gaan spelen.

Elke nieuwe politicus die veel stemmen trekt, Caroline van der Plas b. Kan zo door de zittende partijen via tappen en invallen verdacht gemaakt worden

Kortom prima dat hoger beroep

We need a wrecking ball

And someone to,swing it