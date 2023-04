De slag gewonnen, de oorlog verloren, want de Mos had als winnaar zitting moeten hebben in de gemeentetaad.

Gegarandeerd dat het OM -in opdracht- in hoger beroep gaat zodat het vervolg van dit proces over de volgende gemeenteraadsverkiezingen heen getild wordt en de andere partijen nog steeds niet met de Mos samen in een coalitie durven omdat "het onzeker is of hij in hoger beroep vrijgesproken wordt".

Dit proces toont - net als het Wilders proces- dat politiek in Nederland is verworden tot een vies spelletje van de zittende elite, waarbij alles uit de kast wordt getrokken om toch vooral de macht te behouden en de stem van de kiezer te negeren.