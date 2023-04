"het Openbaar Ministerie heeft zich op absurde en pijnlijke wijze in het democratisch proces gemengd en de voorman van de grootste partij op een zijspoor gedwongen."

Nou nou nou.... Er was, ondanks alles niet helemaal *nul* aanleiding om de man te vervolgen. Alsof ook, het OM zich wilde mengen in "het democratisch proces". Hooguit heeft de zaak tegen de Mos ervoor gezorgd dat hij tijdelijk niet mee kon doen, wat overigens geheel normaal is wanneer er een zaak tegen je loopt. Dat is niet voorbehouden aan de Mos speciaal, noch maakt het OM er een gewoonte van om onwelgevallige politici een zaak aan te smeren. Daarvoor moet je toch echt in Rusland zijn of wellicht, Marokko.

Spijtig dus dat hij zo lang in het ongewisse moest blijven in een zaak die zo tergend traag verliep en inderdaad goed dat hij is vrijgesproken want heel erg veel bewijs was er niet. Maar een aanleiding was er wel.

Helaas wordt met het bovenstaande citaat de suggestie gewekt dat het primair de bedoeling was van het OM om De Mos weg te houden uit de politiek. Een stelling die niet gestoeld is op bewijzen maar op een gevoel en niet meer dan dat. Tenzij deze zin anders bedoeld is, maar zo leest hij niet.