Aardig stukje politieke (VVD) geschiedenis in deze zaak:

Krikke is sinds maart 2017 burgemeester. Het is niet de eerste keer dat ze in Den Haag onder vuur lag. Vorig jaar moest ze door het stof na een steekpartij op Bevrijdingsdag. Een Syriër stak drie willekeurige mensen op straat neer. Hij kreeg daar later tbs voor. Krikke zei kort na de steekpartij dat de dader bekendstond als verwarde man en dat er geen signalen waren dat er meer aan de hand was. Later bleek dat de politie al onderzoek had gedaan naar mogelijke terreurplannen van de Syriër. Een motie van wantrouwen tegen Krikke kreeg niet genoeg steun in de gemeenteraad.

Boudewijn Revis neemt voorlopig de taken over van Krikke. Dat is de uitkomst van een in allerijl belegde collegevergadering. De 45-jarige Revis (VVD) is wethouder Stadsontwikkeling, Wonen en Scheveningen en tweede loco burgemeester. Richard de Mos van Hart voor Den Haag/Groep de Mos is weliswaar eerste loco burgemeester, maar hij trok zich vorige week tijdelijk terug als wethouder. Tegen hem is een justitieel onderzoek gaande omdat hij mogelijk bevriende ondernemers heeft geholpen met vergunningen in ruil voor donaties aan de partij.

