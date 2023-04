:

Voorbeelden zat, we hebben het er regelmatig over.

Overigens had ik het hierboven niet zozeer over rechters of politici, maar puur over de D66-juichaapjes op GS die gisteren en vandaag doorgaan met de haatcampagne tegen de Mos. En die zo die rechter indirect dus toch voor domme lul uitmaken. Inderdaad, je bent niet de enige; scroll maar even naar beneden.

En ja oorlogsmisdadigers. Een paar weken geleden nog heb jij hier bijna een hele dag de huisvesting van een oorlogsmisdadiger verdedigd. Je vond alle kritiek op de risico's onzin want "hij heeft het veel te goed, dus hij zal zich vast wel gedragen". Dat is naast grenzeloos naïef ook buitengewoon lomp naar belastingbetalers zonder verleden als oorlogsmisdadiger. Die geen *recht* hebben op een gratis huis, met voorrang.

Ik heb je toen nog gevraagd waarom je zoveel meer tijd stak in het verdedigen van die figuur dan in het verdedigen van bijvoorbeeld een Wilders. Je negeerde de vraag, uiteraard. Jouw onderbuik ageert hier 24/7 tegen PVV, BBB, HvDH, etc; maar echt vullis sta je ongegeneerd 12 uur lang te verdedigen.