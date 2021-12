Het vertrouwen van De Burger in de aanpak van de coronacrisis daalt zo'n beetje met de minuut. Daar zijn heel veel redenen voor, waarvan Hugo de Jonge zeker niet de laatste is. Het zijn de onnavolgbare regels, de tegenstrijdige adviezen, de talkshowtafels, complottheorieën die het kabinetsbeleid ondermijnen, een kabinet dat het kabinetsbeleid ondermijnt, de zinloze debatten, de lekken, media die doen of die lekken hun eigen speurwerk waren in plaats van cadeautjes van het kabinet, enfin: vul maar iets willekeurigs in en het is een geldige reden voor wantrouwen. Maar waar dit topic over gaat, zijn de zogenaamde "experts". Die gelooft ook niemand meer, en dat is volkomen terecht volkomen hun eigen schuld. Ja echt. Geloof ons, wij zijn experts. En we hebben een paar .ppt-slides met voorbeelden uit de viruspraktijk meegebracht voor jullie. Te beginnen met:

Jaap van Dissel - mondkapjes en ventilatie

Vandaag op Teletekst 111: 'Ventilatie helpt tegen besmetting'. Daar zijn Jaap van Dissel en zijn mensen na anderhalf jaar eindelijk achter gekomen. Roept Maurice de Hond pas anderhalf jaar, evenals iedereen die al lang door had dat het virus in de buitenlucht geen schade aanricht, met de massale BLM-demo van 1 juno 2020 als praktijkbewijs. Maar Jaap van Dissel had wat langer nodig. Terwijl Jaap van Dissel, de runner-up hippe schoenendrager na Hugo de Jonge, aan het allerbeginste begin van deze pandemie (die al lang endemisch had kunnen zijn) al een enorme uitglijder maakte door te beweren dat mondneusmaskers in de binnenruimte geen nut hebben tegen virusverspreiding. Dat moest ie liegen van Mark Rutte, omdat Nederland onvoldoende beschermingsmiddelen op voorraad had, en niet bijtijds kon bijbestellen. Het kostte hem (en het RIVM) wel vanaf dag 1 geloofwaardigheid. Dat de computersystemen die dagdagelijks de dagkoersen moeten uitpoepen ook om de haverklap storingen hebben, draagt ook niet lekker bij. En nu dus die aerosolen & ventilatie. Had Maurice toch weer gelijk. Maar bij het RIVM moesten ze eerst nog anderhalf jaar proefopstellingen maken, omdat ze het daar kennelijk erger vinden dat ze terecht gewezen worden, dan iemand anders gelijk te geven. Zeker niet die man die zei dat de klusjesman het gedaan had.

Diederik Gommers - influencers influencen en dodelijke ijdelheid

Diederik Gommers veroverde Nederland met zijn innemende karakter, kalme uitleg en allround vriendelijke uitstraling. De Schoonvader des Vaderlands. Maar IC-arts Diederik Gommers werd al snel TV-Dokter Diederik. De man die influencers die #IkDoeNietMeerMee riepen wilde gaan influencen en daarom zelf ineens op Insta opdook. Waar hij zo populair werd, dat na alle talkshows en radioshows en podcasts nu ook de sociale media een beetje met hem op de loop gingen. Hij dook zelfs op Clubhouse op. Maar moest die man niet op een IC werken of zo? Daar liep al zijn personeel juist weg. Bovendien riep hij begint oktober 2020 dat er meer dan genoeg IC-bedden waren en dat we niet te snel moesten opschalen omdat iedereen zich anders maar ging vervelen. Een maand later was het gillende paniek en werd het hele land weer in lockdown gegooid. Bedankt, "experts"! Diagnose voor Dokter Diederik: omgekomen in terminale ijdelheid. Hij viel in de val van meerdere experts: ze gingen zich bemoeien met onderwerpen waar ze niet over gaan, voor de roem en de aandacht, maar als ze het vervolgens steeds mis hebben én achteraf de media gebruiken om alles om te keren wat je al die tijd eerder zelf hebt gezegd en gedaan, ja, dan verliest het volk z'n vertrouwen.

Ernst Kuipers - Plotseling klimaatwetenschapper?

De andere Dokter Diederik is Acute Zorg-chef Ernst Kuipers. Goeie voornaam voor iemand die acute zorg doet. Minder vriendelijk voorkomen dan Gommers, maar dat droeg op zijn wijze toch wel bij aan de geloofwaardigheid van zijn expertise. De strenge arts. Maar ook hij kwam te vaak in beeld en ook hem overkwam wat zo velen overkomt die niet gewend zijn aan een acute diagnose van een overdosis roem: ze gaan zich bemoeien met dingen buiten hun eigen vakgebied, en dat brengt de bijwerking mee dat ze hun geloofwaardigheid in hun eigen vakgebied ondermijnen. In het geval van Kuipers roerde hij zich in het intens gepolitiseerde klimaatdebat: “Als we het klimaat niet regelen, krijgen we grotere problemen dan covid”, zei hij in november bij de chronisch grieperige talkshow Operatiekamer1. Hij onderstreepte daarmee - ongetwijfeld onbedoeld - hoe zeer het coronabeleid een progressief-politieke structuur heeft (namelijk: eentje van betweters die de morele vlaggen hoog hijsen om in je gezicht te wapperen dat ze het beter weten dan jij). Een arts (maar geen viroloog, wel een poepdokter!) waar we zonder corona nooit van gehoord zouden hebben, verklaart ineens op televisie dat Nederland een malarialand wordt, met knokkelkoorts. Overigens hadden we zonder corona ook nooit geweten van zijn belangen in AstraZeneca. Ja, de expertises van Ernst Kuipers zijn breed. Waarom wantrouwt u ze toch zo...?

Marc van Ranst - Expert in islamitische cultuurkwesties

Marc van Ranst, de Vlaamse Jaap van Dissel, is een soort Hubert Bruls: grote bek en veel te zwaarlijvig om anderen te vertellen over de gevaren van onderliggend lijden bij corona. Hij pakt vaak via sociale media de vlucht naar voren om de strijd aan te gaan met viruswappies als Willem Engel. Dat is soms best vermakelijk (hij won vorige week nog een rechtszaak die Engel zelf had aangespannen), maar het schiet ook te vaak door, omdat Van Ranst zich - net als zijn opponenten - te vaak niet in kan houden. Dan gaat ie schelden en tieren en teveel tekeer om nog als een keurige, gedecideerde en geloofwaardige expert beschouwd te kunnen worden. Want als je gelijk hebt, hoef je toch niet zo tekeer te gaan? Deze week ging hij echter nog een stap verder, toen hij Assito Kanko (alhier 'de Vlaamse Ayaan' gekroond) ging verwijten dat ze een hoofddoek geen "sluier" mocht noemen. Het is immers slechts "een stukje textiel". Pijnlijk: Kanko is op haar vijfde vanuit islamitische motieven genitaal verminkt, om het maar in nette bewoordingen te zeggen. En dan gaat zo'n Van Ranst - een viroloog - even doen alsof mevrouw Kanko niet weet waar ze het over heeft als ze haar eigen expertise - de gevaren van een repressief religieuze cultuur - verwoordt op Twitter? Sja meneer Van Ranst, dat kost expertpunten bij veel mensen - en ook híer is weer de progressief-politieke kleuring van het coronabeleid zo glashelder te zien voor allen. Hij werd volkomen terecht gecorrigeerd door Kanko:

Sowieso geen expert: Hugo de Jonge

Als corona niet was uitgebroken, had niemand ooit meer van Hugo geweten dan zijn treurige voorliefde voor dito schoenen. Maar corona heeft een STER van hem gemaakt. Er werd geen prik gezet of hij stond er bij voor de foto, geen glossy gedrukt of hij sierde de cover en geen interview in de krant gezet of de bladmuziek op zijn piano stond ondersteboven. De omhooggevallen leraar, koning van de kromme metaforen, had corona "voor geen goud willen missen" en dat snappen we wel, want als er geen corona was geweest, had wij nooit geweten wie hij was. Nu weten we het wel en als je over zijn toch al totaal onplezierige persoonlijkheid ook nog een sausje gristenmoraal giet, dan sta je aan de vooravond van een prikplicht. En dat, terwijl hij en zijn maatje Mark steeds maar janken dat de bevolking niet doet wat zij hen opdragen. Een bevolking, die steeds minder vertrouwen heeft in "de experts". En dat is natuurlijk nóóit de schuld van de experts. Volgens de experts.