Kuipers laat zich volspuiten met 'zijn' AstraZeneca vaccin

Ernst AstraZeneca Kuipers is de Kim Holland onder de Abbetjes Osterhaus: voor de tv-producent een feest om mee te werken, maar de kijker vergaat al snel alle lust tot leven. Ernst verkoopt angstporno, al lang voor hij dagelijks op tv kwam. Bejaard Nederland loopt het al dun door de broek bij alleen al de aankondiging dat-ie aanschuift bij Op1 of Humberto. Precies wat Ernst AstraZeneca Kuipers wil, want hij is de man achter het grootschalig darmkankeronderzoek (de ‘Fyra onder de poeptesten’) waardoor jaarlijks duizenden ouderen met angst en beven een pijnlijk inwendig darmonderzoek moeten ondergaan. Weken vol spanning voordat ze horen dat het toch vals alarm is (>50%). En dat de dokter er ook niets aan kan doen dat dit voor rekening van het eigen risico van de zorgverzekering is.

Maar Ernst kan meer. Met zijn paniekporno bezorgde hij de VVD wel mooi de verkiezingswinst, want zonder Ernst Kuipers was er geen avondklok, hoewel die hij vooraf al nutteloos vond (zei hij achteraf). Timing was wel handig: precies in de periode dat de parlementaire enquête over de Toeslagenaffaire verscheen. De kale schnabbelaar deed in één klap ook wat terug voor zijn suikertante AstraZeneca, daar zaten ze op dat moment met een pr-probleempje omdat de helft van de aan de EU toegezegde vaccins a an Boris Johnson was verkocht niet gemaakt konden worden. Toen de bijwerkingen van het AZ-vaccin aan het licht kwamen was een negatief advies van de Gezondheidsraad onbegrijpelijk, maar dat Hugo al preventief met de prik gestopt was, dat was 24 uur daarvoor nog 'geen fout'.

Zo vlug en lenig kon hem dat stoeltje in de ministerraad niet meer ontgaan, zal hij gedacht hebben. Maar daar denkt de VVD anders over. Zo'n talentvolle spindokter moet maar één ding doen: vooral doorgaan in Hilversum. Daarom bedachten de liberalen voor de camerageilste dokter van Nederland een vast dienstverband bij Talkshows van Holland: onze nationale beddenplanner is dat niet slechts gedurende de pandemie, maar zal voortaan voor onbepaalde tijd angstporno hijgen te Hillywood. Minister Van Ark zal z'n takenpakket verder uitbreiden, belooft ze haar partijgenoten. En denk maar niet dat u van 'm af komt door de tv uit te zetten: bij zijn Erasmus MC duwen ze de camera na een positieve PCRpoeptest de camera gewoon in uw strot. Reset de zorg, heet dat. Dat is heus geen straf: nadat u de camerapil heeft uitgepoept, mag u 'm houden. Zo d rolt Kuipers: geef Ernst een podium, en hij pakt het.

