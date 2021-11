Ja en dan zeggen ze van ja maar dat is logisch want 85% is gevaccineerd.

Prima, dan gaan we even rekenen...

Als er van de 100 mensen 10 besmet zijn dan zouden dat gemiddeld 4 ongevaccineerden zijn en 6 gevaccineerden.

4/15 vs 6/85 = 26% vs 7% dus dan zitten we op 73% extra bescherming... maar dat is er vanuit gaan dat mensen zonder symptomen (wat vaker voorkomt in de gevaccineerde groep) zich altijd laten testen waardoor we een compleet beeld zouden hebben. Het getal is dus het meest positieve scenario. (dat "maar" 60% van de gevallen ongevaccineerd zijn)

Laten we uitgaan van 70% van de gevallen zijn gevaccineerd:

3/15 vs 7/85 = 20% vs 8% = 60% reductie.

Bij 80% gevaccineerden:

2/15 vs 8/85 = 13% vs 10% = 24% reductie.

Nu zijn deze cijfers niet de realiteit maar zie je hoe de effectiviteit van een klif afvalt indien je onderrapportage groter wordt. (mensen die zich niet laten testen omdat ze geen symptomen hebben en het dus niet weten) Het is belangrijk dat mensen dit begrijpen zodat ze ook weten wanneer het risicovoller is om naast 2 gevaccineerden te zitten dan naast 1 ongevaccineerde bijvoorbeeld. Want dit geeft dan ook aan hoe raar het beleid is van de QR code. (omdat het niets met testen te maken heeft, alleen met vaccinatie)