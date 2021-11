Want als er iemand genoeg van cijfers begrijpt om iets zinnigs te zeggen over hoe CO2 de temperatuur beïnvloedt van een bol magma omringd door een buitenkern, mantel, tektonische platen, water, aarde, flora en fauna in een mild fluctuerende baan om een grillige zon die we nog minder goed kennen dan de bodem van onze eigen oceanen, dan is het natuurlijk Ernst Kuipers wel.

En wat hebben we geleerd? Als we klimaatverandering "niet regelen, dan worden de komende 20 jaar de problemen, ook op het terrein van gezondheidszorg, veel groter dan covid. De klimaatverandering die we ook in Nederland krijgen zullen een grote impact hebben op de gezondheid van de Nederlandse bevolking. (...) Een forse temperatuursverhoging, zoals we dat de afgelopen zomers achter elkaar hadden - nu niet - betekent dat Nederland op een gegeven moment weer een ideale bron is voor aandoeningen als MALARIA, KNOKKELKOORTS, en dat soort aandoeningen."

En dan lalde die verderfelijke klimaatschurk Ed Nijpels er nog rustig tussendoor: "Goed dat meneer Kuipers dat zegt, want iedereen was een beetje geschokt door de overstromingen in Limburg - een van de gevolgen van klimaatverandering - maar de gevolgen voor de volksgezondheid zijn nog veel groter. Er komen HONDERDDUIZENDEN DODEN DOOR DE VERANDERING VAN HET KLIMAAT."

Ed, wat LUL je nou man. Die infantiele gretigheid waarmee ineens elke overstroming wordt toegeschreven aan klimaatverandering. Dat WEET je écht helemaal niet. Je zegt maar wat en dat voelt goed omdat letterlijk iedereen hetzelfde zegt omdat ideeën mensen hebben in plaats van andersom. En dan die "honderdduizenden doden door verandering van het klimaat." Aangezien het over de Nederlandse gezondheidszorg ging, nemen we aan dat hij het hier over Nederland heeft. En aangezien dat KNMI-eindtijdonderzoek zelfs door de Volkskrant werd verworpen, vragen we ons echt af waar Nijpels het nou in godsnaam over heeft. Maar build vooral back better.

Gelukkig hebben we deze winter de columns van De Winter.

Ook al ten einde: namen!