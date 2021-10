klimaatverandering is al miljoenen jaren gaande en zal nog miljoenen jaren duren.

Daar veranderd de mens niets aan. Maar dat gezeur over zure regen (hoor je niks meer over) en ozonlaag (hoor je niks meer over) stijging van 7 meter zeespiegel (waar haal je in hemelsnaam al dat water vandaan) CO2 is goed voor de bomen (leven ze van) stikstof (alleen een probleem in Nederland?)

Allemaal zaken die gebaseerd zijn op rekenmodellen. (net als de van Disselmodellen) zijn nog nooit uitgekomen en zullen nooit uitkomen.

Met alle apparatuur die er voor handen is kan men het weer voor volgende week amper voorspellen, laat staan over 50 jaar.

Het is simpelweg een verdienmodel geworden en wordt goedgepraat door angst te zaaien.