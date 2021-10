Die conflicten zullen blijven, want 't zijn vaak conflicten over landsgrenzen, grondstoffen of de macht, waar 't Britse Rijk of the Britten in general allang niet meer bij betrokken zijn. Kijk naar 't gedonder tussen Pakistan en India, 't midden oosten, Suid-Afrika: Britannië is daar allang niet meer bij betrokken, maar grenzen en machthebbende elites zijn al 100 jaar geleden geïnstalleerd....