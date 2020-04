Blijf (écht) thuis!

Ook zo gerust gesteld door het errieveejem? Ik ook niet, want het stinkt big time. Laten we vandaag eens de zo fijn geponeerde 'groepsimmuniteit' behandelen.

Volgens Jaap Distel zal iedereen en zijn moeder de ziekte Covid-19 gaan doormaken en immuun worden zodat de opaatjes-en-omaatjes veilig kunnen doorgaan met nóg ouder worden. Internationaal variëren de reacties op deze theorie van "We don't know very much" ( www.npr.org/sections/goatsandsoda/202... ) tot Chinezen die zeggen dat er een menselijk antilichaam zou KUNNEN zijn ( www.independent.co.uk/life-style/heal... ). De waarheid is echter een heel stuk belabberder: (humane) coronavirussen 'rouleren' onder groepen mensen en bewegen zich vrijelijk over het aardoppervlak ( en.wikipedia.org/wiki/Coronavirus#Hum... ). Coronavirussen zijn een type RNA-virus waartegen géén biologische immunisering mogelijk is. Dat heeft simpelweg te maken met de zeer 'agressieve' wijze van het binnendringen van een menselijke cel en de hoge reproductiesnelheid binnen een cel. Synthetische immunisering (vaccinatie) is naar alle waarschijnlijkheid zeer goed mogelijk, echter dit zal een jaarlijkse 'traditie' worden van titerbepaling (titer = de concentratie antistoffen in het bloed) en eventuele bij-enting met een vaccin. Net zoals de periodieke gang van zaken rondom rabiës (hondsdolheid). Echter bij rabiës gaat het uitsluitend om een kleine groep mensen die met wilde dieren of huisdieren werkt. Dat is makkelijk te behappen in een huisartsenpraktijkje. In het geval van het huidige coronavirus SARS-CoV 2 gaat het om het opzetten van een geheel nieuwe, landelijke afdeling van medische (preventieve) zorg die de vaccinatiegraad én titer van de Nederlandse bevolking zal moeten gaan bewaken. Dat vraagt niet alleen een immense, organisatorische inspanning van honderden zorgmedewerkers, echter ook van laboranten, medische fabrikanten en tussenhandel. Om nog maar te zwijgen over de kosten. De eerste berichten over een eventueel vaccin op basis van de eiwitachtige 'spikes' van het coronavirus zijn hoopgevend, echter de testfase zal nog zeker 12 maanden in beslag gaan nemen. Ook de ontwikkeling van titerpathogenen zal zeker een dergelijke termijn gaan behelzen. En daar mogen we gerust nog een termijn van ruim 12 maanden van politieke uitfasering van farmaceutische uit- en aanbesteding bij optellen. Tenslotte zal binnen die twee jaar de basisorganisatie van een jaarlijks rijksvaccinatieprogramma (inclusief titerprotocol) moeten worden opgesteld. Alleen dán zal enig zicht zijn op de hervatting van het leven zoals we dat kenden vóór de coronacrisis.

Tot die tijd: blijf thuis!!!