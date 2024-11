Thanksgiving mensen. Een kalkoen vullen & opvreten en dan je familie overvliegen uit een verre staat en roepen waar je allemaal dankbaar voor bent. Traditioneel is dat God, maar we zijn voor veel meer dingen dankbaar. Dankbaar voor leuke kinderen die niet de hele tijd liggen te zeiken. Dankbaar voor de monniken die nog steeds trappistenbier brouwen. Dankbaar voor dat je gezond bent en vrienden en familie hebt enzo. Dankbaar voor de persoon die de combinatie biefstuk + roomboter + peper + zout bedacht heeft. Dankbaar voor de zwarte Copa Mundial die nog steeds gemaakt wordt door adidas. Dankbaar voor de Simply Wild-kast in de frituur. Sowieso dankbaar voor snackbars. Dankbaar voor knakkers die in alle vroegte met hun oranje hesjes de straten schoonspuiten. Dankbaar voor mensen die vrijwilligerswerk doen. Dankbaar voor Fiskars, de makers van de beste bijl ooit, de X21. Dankbaar voor een bal gehakt met Zaanse mayo, de combo van godinnen. Dankbaar voor de politie als ze je leven redden en niet dankbaar voor de politie als ze je een boete geven omdat je over de stoep fietst. Dankbaar voor Van Basten en Gullit. Dankbaar voor alle tips van oma, love you oma. Dankbaar voor opa die ons heeft leren fietsen. Dankbaar voor de vader die toch applaudisseerde als we slecht speelden en dankbaar voor de moeder die er altijd voor ons was. Dankbaar voor Samantha die ons op 14-jarige leeftijd de spelregels van het fietsenhok uitlegde. Dankbaar voor de toscaanse jasmijn, de mooiste en heerlijkste plant op aarde. Dankbaar voor wc-papier, dankbaar voor fikkie stoken met je vrienden, dankbaar voor de man die klaverjassen heeft uitgevonden, enzovoorts. EN WAAR BENT U DANKBAAR VOOR, DEZE THANKSGIVING?