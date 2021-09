Het meiske is het gezicht van de klimaat- en planeetvernietigers 2.0 en Frenske is de hoogste Paus in Europa. Met woorden als groen en DUURzaam verkopen we nieuwe technologie en kappen we bossen om en noemen we het goed voor het klimaat.

Het enige dat veranderd zijn de methoden, maar fundamenteel veranderd er niets en gaan we door op de oude voet. In het ergste geval wordt niet de planeet maar de mensheid vernietigd. De planeet herstelt zich wel met of zonder mensen.

En verder is Greta een zeer hinderlijke ideologe.