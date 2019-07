Er is een nieuwe Ayaan opgestaan, ditmaal in Vlaanderen - en ze zit in het Europees Parlement, waar ze dinsdag een powerspeech van 100 seconden gaf:

In de antidemocratische achterkamersoap rond Ursula VDL viel één lichtpunt ons op: de speech van Assita Kanko, kersvers MEP van de Vlaamse NV-A van Bart de Wever. Met een letterlijkheid die niet terughield sprak ze een pleidooi voor vrouwenrechten uit tegen Von der Leyen: of ze als nieuwe Commissiekoningin wat ging doen voor de naar schatting 500.000 (moslim-)vrouwen in Europa die, net als zijzelf, als jong meisje aan vaginale mutilatie zijn onderwerpen, en daarmee voor het leven zijn beschadigd? Na een voorgesprek toonde Kanko zich sceptisch over de daadkracht van de nieuwe Duitse Komissionsführerin, maar Assita blijft constructief: ze stemde vóór VDL.

Wie is deze magische vrouw? Tot nu toe wist alleen Wierd Duk dat, maar nu weet u het ook: ze is de nieuwe Ayaan. Woonde drie jaar in Nederland, week voor de liefde uit naar België en belandde aldaar in de politiek, eerst voor Franstalige liberalen en nu voor de Vlaamse nationalisten van de NV-A, een overstap waarvoor ze vanzelfsprekend veel "racistische bagger" van links over zich heen kreeg.

'Ontembaar en vrij'

Kanko - een mooie verschijning in kleurrijke jurken - werd in 1980 geboren in Burkina Faso als dochter van een leerkracht en een huisvrouw. Op vijfjarige leeftijd werd ze het slachtoffer van Female Genital Mutilation, en werd de activiste in haar wakker. Studeerde journalistiek en streed voor vrouwenrechten, maar week in 2001 uit naar Nederland toen de grond te heet werd onder haar voeten. Naturaliseerde uiteindelijk in 2008 tot Belg en is bij de Zuiderburen al een hele madam. Ze is columniste voor De Standaard, ijvert voor vrouwenrechten (ook op de arbeidsmarkt) en schreef tot dusver drie boeken: Omdat je een meisje bent - Verhaal van een besneden leven (2019), Leading Ladies (2018) en De Tweede Helft (2015).

Ze omschrijft zichzelf als "ontembaar en vrij" - helemaal ons soort mevrouw dus. Aangenaam kennis maken, Mme Kanko! Na de breek nog wat beeld.

Vierluikje uit de speech