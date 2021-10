In Kootwijkerbroek doen ze aan Jezus en dus doen ze niet aan vaccineren. Van Fascisco mogen ze allemaal doodpleuren en van ons mogen ze het lekker zelf weten. Wij hebben op zondag wel betere dingen te doen dan tussen de grijze dakduiven te luisteren naar een halfdooie opa in pinguïnpak die slaapverwekkende verhaaltjes komt voordreunen uit een of ander sprookjesboek van een miljoen jaar geleden, laat staan dat het een factor zou zijn in een gezondheidskwestie, maar goed, ieder z'n meug. Misschien krijg je als kleuter wel een meet & greet met die opa. ENFIN, nu probeert de overheid de vaccinatiegraad in Jezusland op te krikken met een prikbus. Dus de kroegbaas van café Wessel in Kootwijkerbroek had een lollige actie bedacht: pak een prik in die bus, krijg bij mij een gratis bier. Al die stichtelijke kwezels natuurlijk finaal over de koffie. De huisarts werd helemaal week en ene Cor stond al op de rand van de brug. "Als je mensen na het vaccineren een pilsje aanbiedt, dan ben je in mijn ogen echt verkeerd bezig. Het deed mij echt wel zeer om te zien", aldus Cor. Wat een leed. Uiteindelijk is de prikbus 'na dringende oproepen aan het adres van de gemeente' maar helemaal niet gekomen. Tsja. Als je wereldbeeld zó benepen is, en je kunt zo slecht tegen 'humor', dan is het misschien inderdaad maar beter dat er helemaal niet gevaccineerd wordt. Praise the lord!