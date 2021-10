Vooropgesteld dit: ik heb het ook niet op die refo's, en ik vind het ook asocialen dat ze vaccinatie weigeren op grond van..... ja, van wat eigenlijk? Op grond van hun geopenbaarde waarheid die ca 2000 jaar geleden is opgeschreven door ook maar lieden die van alles uit hun duim zogen. Maar er staat toch helemaal niets in die bijbel van ze dat vaccinatie verbiedt? Er was helemaal nog niet zoiets als vaccinatie in them days.

Anyway, Van Jole gaat wel heel erg tekeer tegen die Staphorsters: ''Fucking gristenen...'' ''Dan gaan ze maar lekker dood''. Mag allemaal hoor, VvMU and all that jazz. Maar ik durf er een biertje om te verwedden dat, indien het om die veel grotere groep ongevaccineerden gaat, zeg maar al die bewoners van de Vogelaarwijken, prachtwijken, krachtwijken, of hoe ze ook noemen wilt, die vaccinatie weigeren omdat er een microchip ingespoten zou worden, of omdat er varkensvet oid in zou zitten, dat Van Jole dan opeens een heel stuk 'genuanceerder' zou reageren. Vast geen ''dan gaan ze maar lekker dood'', maar waarschijnlijk meer in de richting: betere voorlichting geven, een-op-een gesprekjes met de huisarts om ze te overtuigen, dat soort werk.

Van Jole is een vrij domme man uiteindelijk; hij lepelt altijd alleen maar de in linkse kringen algemeen goedgekeurde opvattinkjes op. Hij is nooit een partij voor de veel intelligentere Peter Kee.