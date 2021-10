Ik denk dat het probleem vooral zit in dat als we maar genoeg investeren in het tegengaan van klimaatverandering, dat we dan antropogene klimaatverandering tegengaan.

Met de bevolkingsomvang die ook nog eens steigende is, en elk jaar miljoenen mensen een ‘Westerse leefstijl’ aanmeten, kan het zo zijn dat alle effort die je stopt in het voorkomen van negatieve gevolgen voor natuur en milieu, de effecten van bevolkingsgroei en welvaartsstijging dit overstemt.

Alsof je staat te dweilen terwijl de kraan openstaat.

Het is bij mij ook een irritatiefactor dat alles EN, EN en EN is bij voornamelijk links-progressieve mensen, terwijl gebruik van boerenverstand anders zegt. Een voorbeeld is en open grenzen met migratie uit moslimlanden en en een tolerante samenleving met plaats voor het LHTB-alfabet, die allen ook nog eens alle mensenrechten hebben die worden voorzien in deze verzorgingstaat. We betalen voor drie dingen, migratie, verzorgingsstaat en klimaatneutraliteit.

Ik wil best voor klimaatneutraliteit betalen en wil die investering van €45.000 binnen vijf jaar doen. Ik wil best voor de 2% echte pechvogels solidair zijn en wat extra ophoesten in de sociale voorziening. En ik wil echt wel een klein beetje migratie toelaten voor de echt schreinende gevallen. Bijvoorbeeld zoals de Afghanen nu die vermoord worden omdat ze wat spandiensten voor Nederlanders hebben gedaan in Uruzgan. Maar niet En En en En