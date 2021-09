Dit gaat toch over koophuizen? Koophuizen zijn al decennia op veel plekken niet te betalen voor twee-verdieners. Wat dit te maken heeft met immigranten snap ik dus niet. Zelfs hoogopgeleide vluchtelingen zijn meestal aangewezen op de 'mindere' baantjes als ze al werken en kunnen zich dus echt geen koophuizen veroorloven. Dan kom je dus terecht bij sociale huurwoningen en dat is inderdaad een kindje van partijen op links. De harde realiteit is gewoon dat oudere mensen langer thuis blijven wonen vaak zelfs nog in 1 gezinswoningen. Dit heeft als gevolg dat starters zonder een topsalaris simpelweg geen mogelijkheid hebben om te kopen of te huren. En dit weer vooral in de randstad. De grenzen dicht gooien voor alle migranten is ook weer een kort-door-de-bocht 'oplossing' want dat lost niets op. Ergens in 2030 o.i.d. moeten zo'n 4 werkenden het AOWtje betalen voor de boomers en oudere gen-X. We hebben geen natuurlijke demografische groei meer om dit houdbaar te houden. Kort gezegd we hebben Polen, Tsjechen of eigenlijk iedereen nodig die maar kan en wil werken om het sociale stelsel te behouden. De enige manier om de woningnood op te lossen is door betaalbare koopwoningen te bouwen voor starters, en heel veel ook EN heel veel sociale huurwoningen bouwen en/of opkopen bij louche investeerders.

Dat is een linkse hobby. Stem dus links van D66 als je dat wil veranderen. Geert of Baudet gaan het niet voor je regelen. Niet in de laatste plaats omdat veruit de meeste mensen niets moet hebben van die partijtjes en ze nooit iets zullen bereiken.