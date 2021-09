Vandaag mocht de staatsmedia vol trots lekken dat het demissionaire kabinet deze Prinsjesdag een miljard euro extra uittrekt voor snellere woningbouw. Want de woningnood is hoog en met de stikstofrem op de bouw en de wekelijkse lading nieuwe woningzoekers van Bente wordt het er niet beter op. Aangezien de overheid geen huizenbouwer is, dumpt het kabinet dit miljard in een potje voor nevenprojectjes voor gemeenten die de bouw moeten stimuleren. Een dergelijk potje kreeg in 2019 ook al een miljard euro en dat geld heeft... helemaal niets geholpen. Sinds die investering worden we vrijwel maandelijks bestookt met berichten over recordstijgingen van de huizenprijzen als gevolg van extreme krapte op de woningmarkt, dus we kunnen moeilijk concluderen dat dit geld enig effect had. Aanzienlijke kans dus dat dit nieuwe miljard ook slechts een druppel op een oververhitte huizenmarkt blijkt te zijn. Een loos gebaar om te verhullen dat dit land nog steeds onder een machteloos demissionair bestuur staat, omdat een nieuw kabinet te lang op zich laat wachten. Omdat we na 183 dagen op de formatieteller nog steeds nieuwe heidagen krijgen in plaats van een bordesfoto terwijl de woningmarkt zichzelf elke dag verder opblaast.