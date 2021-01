Vergeet niet de gemeenten worden meer en meer verantwoordelijk voor de uitvoering van taken vanuit Den Haag. Iedere gemeente huurt daar ruimhartig personeel voor in via detacheringbureaus en deze maken dankbaar gebruik van de schaarste in goed opgeleid personeel. Een kennis werk op zo'n basis via een zelf opgericht bureau voor een middelgrote gemeente en schrijf zich zelf rijk met 115 a 135 per uur. dat x 36 uur is goed voor ruim 200 K per jaar. Zij doet dat niet alleen want ze zitten met zijn vijfjes op dat project en via de constructie huren ze elkaar in. Zodoende piept niemand over de Balkenende norm.

Mijn oude gemeente zat plots zonder gemeente secretaris (iets met kamelen in Marokko) er werd een interim ingevlogen voor 250k p.j.

Enkele van dat soort projecten zijn: invoering WMO Nieuwe GBAv, Nieuwe omgevingswet, nieuwe RO-plannen, Invoering BGT, opwaardering W0Z-BAG.

Dan zijn er nog de tientallen verschillende softwareboeren (Centric, Pink Roccade etc etc ) ze moeten een standaard uitwisselingsformaat praten (STUF genoemd) Alleen spreken ze allemaal STUF met een dialect, dus om Centric met Pink te laten praten heb je een koppelvlak of zogenaamde adapter nodig. Kosten 30K per jaar voor aanschaf en onderhoud.

Puntje bij paaltje, het geld vliegt er hoe dan ook uit, is het niet linksom dan wel rechtsom en de invloeden op de uitvoering van gemeentelijke taken ligt al lang niet meer bij de gemeente maar bij de marktpartijen en die schrijven met gouden pennen.