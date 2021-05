Maar wat is nou die vrijheid/ Zeg mij wat is ie waarheid/ Als je aan de pomp/ 1 euro 90 betaalt

Alleen de vogels vliegen weer eens ongestoord van West- naar Oost-Nederland, want de automobilist is voor dat reisje tegenwoordig een boelveel geldjes kwijt. "De prijs van een liter benzine is woensdag gestegen tot het record van 2 oktober 2012. De gemiddelde landelijke adviesprijs staat exact op hetzelfde niveau als bijna negen jaar geleden, op 1,895 euro." En we weten allemaal hoe dat er aan toe ging, in die durebenzineherfst van 2012: dan kwam je aan de pomp, ging je tanken en moest je heel veel geld afrekenen. Allemaal de schuld van Hugo de Jonge, die gewoon 16 miljard liter olie had moeten kopen toen de olie gratiesss de deur uitging. Maar niet dus. Benzine is weer ontiegelijk duur. Hadden we maar een excuus om lekker thuis te werken.