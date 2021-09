Mensen helemaal kapotmaken doen we niet met een kerstkaart....

Gewoon ruim tien jaar mensen en hun kinderen helemaal door de fiscale gehaktmolen trekken. Gelukkig durft de NPO eindelijk vanavond op NPO2 om 20:25 een fatsoenlijke documentaire te maken over het effect van deze fiscale razzia`s.

45 zaken afgedaan terwijl er 45.000 ouders in de rij staan. Voor een kwestie die al jaren voortsleept. Dan ben je als kabinet zo bizar incompetent dat ik me afvraag hoe deze demente bejaarden elke dag het gebouw weten te vinden.

De tweedeling in de maatschappij is niet wie met een coronapasje wel of niet een biertje mag halen in het café of een pizza kan doen in het restaurant. Het is al tien jaar wie wel of niet na een volle week werken zijn kinderen te eten kan geven.

Ik hoop dat de peilingen eindelijk een keertje gaan reageren op de walgelijke Rutte-doctrine, die al tien jaar iedere vorm van lerend vermogen keurig de nek omdraait. Alles om op het pluche te blijven plakken, letterlijk over lijken. Gewoon hier met de kinderopvangtoeslag, maar ook in Afghanistan met een setje Tolken.

Het ergste is nog dat de gezinnen die destijds hun huis kwijtraakte in deze affaire, met een schadeloosstelling achter in de rij mogen aansluiten voor een sociale huurwoning, of het hele bedrag in 1 keer kwijt zijn met een beetje overbieden. Honderdduizenden woningen missen we in dit land.

Bouwen kunnen we niet, want geen bouwvakkers opgeleid. Zorg opschalen kunnen we niet, want numerus fixus op verpleegkundigen- en artsenopleidingen. De jeugd opleiden kunnen we niet, want een permanent docenten tekort.

De hele geestelijke gezondheidszorg is 1 grote farce. Er zijn genoeg psychiaters en psychologen, alleen staan ze nergens op de loonlijst. Er staan genoeg patienten op de wachtlijst, maar lekker alles ambulant proberen aan te modderen, want dat is goedkoper. Je hebt bij pubers een window van een paar maanden om zo`n kind weer op de rit te zetten, daarna komt het gewoon nooit meer goed. Pennywise, pound foolish.

Hier heeft de staat hard ingegrepen in de markt, om echt bij ieder kraampje een ruïne achter te laten.