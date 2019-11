Lieve veteranen die temidden van Duitse kogelregens en Flak-barrages in onze polders werden geparachuteerd, veteranen wiens kameraden zonder pardon werden afgeslacht en wiens levens werden getekend door die paar oorlogsjaren. Van harte bedankt voor het bevrijden van Nederland Ons Land. De Tweede Wereldoorlog, dat was best wel een heftige strijd en we vonden het met z'n allen heel erg. Maar anno 2019 woedt er ook een soort van oorlog, te weten een bikkelharde cultuurstrijd. Die Duitsers waren erg, maar onze cultuurstrijd takes helemaal no prisoners. Het gaat zo:

1) Winkelketen gebruikt niet vaak genoeg het woord 'kerst' in een of ander foldertje



2) Ramona (@CriticizingIslamIsNotACrime568832 🇾🇪🏛🐸) en Priscilla (@ProudDutch44_Realist_ 🐸 🇱🇺) helemaal over de toeren



3) Priscilla en Ramona roepen op tot boycot winkelketen, want:



4) dit land is het zat / straks heet de Albert Heijn de Achmed Heijn / de moslims hebben gewonnen / is dit land ons land nog wel / wij kopen alleen nog op plekken waar je NEDERLANDER mag zijn / Rutte Oprutte jou geef ik lekker geen hand als ik bij je in het Torentje zou mogen komen / Tijd om onze tradities te beschermen



5) 4 retweets, 12 likes

Nogmaals bedankt voor de bevrijding, veteranen. We hopen dat jullie allemaal trots op ons zijn en dat jullie van mening zijn dat we onze vrijheden op een goede, effectieve en constructieve manier gebruiken om van dit land een betere en fijnere plek te maken.

