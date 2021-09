A) Diesel



Ja het antwoord is uiteraard A) want diesel is teringduur. Een landelijke adviesprijs van € 1,618. Dat ligt natuurlijk allemaal aan 'de oliemaatschappijen' maar op het gezaghebbende dieselprijzen.net zien we dat diesel in Duitsland doodleuk € 1,40 kost. In Denemarken € 1,39. In Frankrijk € 1,45. In Litouwen € 1,15. In Luxemburg € 1,24. In Noorwegen € 1,48. In Oostenrijk € 1,25. In Polen € 1,21. In Spanje € 1,26. In Tsjechië € 1,23. In Turkije € 0,74. Okee, België is ook duur, maar die zijn toch dom. Dus jaaahaaa. Die oliemaatschappijen hè!

