Hebt u ooit zo'n ongelooflijke hoeveelheid GELD gezien? Een enorme hoeveelheid muntjes en dan een paar van die briefjes. Loopt het pakhuis van Dagobert leeg of zo? We zien inderdaad het welbekende briefje van 5, en we herkennen natuurlijk ook wel dat zeldzame rode briefje van 10. Maar wat zijn die rare blauwe briefjes? 20 EURO? Bestaat er zo veel geld??? Kennelijk wel en u moet heel veel van die apparaten hebben om alleen maar een beetje te kunnen overleven in dit land. Want alles is weer duurder, behalve 'koek, snoep, groenten, fruit, frisdranken en diepvriesproducten' en dat betekent dat u met hetzelfde geld weer minder kan kopen. Het lijkt wel uw relatie: alles wordt minder, behalve het gezeik. We wisten verdomme tot gisteren niet eens wat 'groenten' is tot we leerden dat je er vormpjes in mag snijden en waarom zouden we ook de zevende dag van de week diepvriespizza eten. Enfin, uw ingrediënten voor de fruitsalade en uw zakken opvreetchips zijn gemiddeld 3 tot 4 procent duurder (en u was nog zo tevreden met uw inflatiecorrectie van 2%) en versproducten, diervreten, bloemen en alcohol zijn zelfs zo'n 9% duurder. "Voor een liter bier is de prijs met 11 cent omhoog gegaan, van 1,76 naar 1,87." Okee dat was het dan we gaan hier weg waar is de dichtstbijzijnde grens.