De overheid heeft tonnen boter op haar hoofd. Kansloze campagnes. In 2012 was Sharon Dijksma als staatssecretaris in Rutte 3 al in gesprek met de voedselbranche om het zout en suikergehalte in voedsel naar beneden te brengen. Uiteraard werd de verantwoordelijkheid bij de branche zelf gelegd. Toevallig gisteren kwam het ergens op tv ter sprake dat er op dat vlak vrijwel niets is gebeurd. Goed bezig in Den Haag. Zaken aan de branche over laten en vooral geen vinger aan de pols houden met betrekking tot naleving van de afspraken en als er al eens navraag is gedaan zich met het kluitje in het riet laten afschepen dat "het erg ingewikkeld is" om voedsel gezonder te maken.