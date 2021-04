Als de grote baas er direct en indirect verantwoordelijk voor was dat mensen en gezinnen compleet kapot zijn gemaakt, als er mensen zijn die wél politieke verantwoordelijkheid moesten nemen en de baas lekker blijft zitten, als er vieze spelletjes zijn gespeeld tijdens het formatieproces, als er keihard is gelogen, als er via via dingen zijn gehoord maar hij weigert bronnen prijs te geven, als 'Rutte-doctrine' niet voor niets een begrip is, als de onderste steen nog steeds niet boven is, als we die 1000 euro nog steeds niet hebben, als hij de uitslag van het Oekraïne-referendum zou respecteren, als er ineens toch memo's over de dividendbelasting zijn, als hij zogenaamd niets wist van de burgerdoden in Hawija, als er is gelogen over de Teevendeal en de baas ervan op de hoogte was, als er geen cent meer naar Griekenland zou gaan en als-ie langs de rand van de afgrond scheert met een breed gedragen motie van afkeuring past vooral bescheidenheid. Als je dan hi-hi-ha-ha in een schijtlollig interview in de krant tien kratten bier verwedt op een premierschap van Mark Rutte, Xander Somers en Willem Crooijmans, dan heb je het gewoon niet zo goed begrepen.